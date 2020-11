¡Mucha fuerza! Rigoberto Sánchez anuncia que tiene cáncer y será operado

Una triste noticia se ha dado a conocer hace instantes en redes sociales. El pateador mexicano Rigoberto Sánchez, que juega en los Indianapolis Colts, de la National Football League (NFL) ha anunciado que dejará la actividad tras confirmar que tiene cáncer.

"Estoy muy agradecido de estar rodeado de médicos que me ayudaron a detectar el tumor canceroso antes de que se extendiera por todo mi cuerpo" , explicó el jugador azteca en Instagram .

En ese sentido, Sánchez agregó que "siempre es el plan de Dios y siempre será más grande que mis planes", e indicó que "me operaré el martes y sé que no será un bache fácil en el camino, pero sé que tengo a mi increíble esposa apoyándome junto con familiares, entrenadores y amigos que se acercan".

El punter confirmó de paso que se ha terminado su temporada 2020 con la franquicia de Indiana y dejó entrever que no existe una fecha para su regreso a los emparrillados, tomando en cuenta que su último partido fue este domingo, ante Tennessee Titans.

"Desafortunadamente, hay cosas que no puedes controlar en la vida y esta es una de ellas. Ningún plan me habría preparado para este tipo de adversidad, pero como le dije a mi esposa, no podemos acobardarnos. Seguiré esforzándome para volver más fuerte que nunca", sostuvo Sánchez.