¿Se acerca a Dallas?: “Sospecho que Russell Wilson tiene un ojo en los Cowboys”

Rumores que van y rumores que vienen. El mercado de la temporada baja de la NFL tendrá un desfile de quarterbacks que cambian de equipo y un invitado sorpresa podría ser Russell Wilson. El mismo QB de Seattle Seahawks confesó que no sabe si está disponible o no para un intercambio. ¡Dallas Cowboys, atentos!

“No estoy seguro si estoy disponible o no (...) Quiero poder estar involucrado (en las decisiones del equipo) porque al final del día es tu legado. Cuando piensas en una de las razones por las que Tom Brady fue a Tampa fue porque sintió que podía confiar en esos muchachos y le iban a dar la oportunidad”, sostuvo Wilson.

Las alarmas se prendieron en Seattle y Mike Florio, de Pro Football Talk, reveló la información que ha pedido recopilar entorno a un posible intercambio que harían los Seahawks con Wilson y… ¡Oh, sorpresa! Apareció el nombre de los Dallas Cowboys.

“A lo largo de este período de tiempo en el que he sido consciente de que las cosas no son 100% buenas para Wilson y los Seahawks, el único equipo que sigue apareciendo cuando he tratado de recopilar información sobre dónde podría ir o a dónde le gustaría ir son los Cowboys: el único equipo que se ha mencionado más que cualquier otro”, afirmó Florio en 105.3 The Fan.

Los Dallas Cowboys irían por Russell Wilson

Aunque suena descabellado pensar que Wilson dejaría a los Seahawks por ir a Dallas, las dudas sobre ofrecerle un contrato multianual a Dak Prescott empiezan abrir las puertas de las especulaciones en los Vaqueros y Florio dejó algo en claro: “Sospecho que Russell tiene un ojo puesto en Dallas".

