¿Amor u odio? Así trata Tom Brady a sus compañeros

Toc, toc… Toc, toc… Bolavip tocó la puerta de los Tampa Bay Buccaneers y quien atendió fue nadie más y nadie menos que Martín Gramática, el único argentino que ha logrado ganar un Super Bowl en la historia de la NFL. Conocedor de los Bucs desde el interior del equipo siguió de principio a fin la consagración de Tom Brady como comentarista en español de la organización.

¡Y no solo eso! Gramática se dio el lujo, honor y placer, de compartir vestuario con el quarterback más ganador de la NFL en los cinco meses que hizo parte de los New England Patriots. Lastimosamente no pudo jugar junto a Brady por una lesión, pero el exjugador argentino tiene anécdotas imperdibles de cómo es Tom como compañero.

En un diálogo exclusivo con Bolavip, Martín Gramática habló sobre el fenómeno de Tom Brady en Tampa Bay Buccaneers, contó qué hace aún más grande al quarterback que tiene siete anillos de Super Bowl y hasta se animó a decir por cuánto tiempo más se verá la leyenda del QB en la NFL. ¡Una conversación imperdible.

- Tuvo la oportunidad de ganar el Super Bowl XXXVII y tener en las manos el trofeo Vince Lombardi. ¿Descríbanos esa sensación?

“La forma más fácil de compararlo es como haber ganado un Mundial. Cuando empece a jugar al fútbol americano el sueño era ganar un campeonato y por suerte se me dio en el cuarto año en Tampa Bay. Fue algo increíble. Una alegría tremenda”.

Así trata Tom Brady a sus compañeros en la NFL

- ¿Cómo fue la experiencia de compartir un vestidor con Tom Brady?

“Yo estuve poco tiempo en New England porque me lesione en la pretemporada, no jugué un solo partido y no quede en el equipo, pero cuando me fui de Nueva Inglaterra me fui como el fanático número uno de Tom Brady por su humildad y liderazgo. A mí me hizo sentir parte del grupo enseguida”.

“Cuando llegué al vestuario fui uno más gracias a Brady, él me abrió las puertas, me hizo sentir como en casa y la verdad que es un tipazo. Por eso ha ganado siete Super Bowls y está demostrando lo que es”.

- ¿Recuerda algún diálogo en especial que lo haya marcado con Tom Brady?

“Sí, claro. Fue en mi primer entrenamiento cuando fui al gimnasio. Él (Brady) estaba entrenando y yo entre, me vino a saludar y le dijo a Matt Cassel (quarterback suplente): ‘Él va ser nuestro nuevo pateador, es Martín Gramática que viene de ganar un Super Bowl con Tampa y nos va ayudar a ganar a nosotros’. Fue increíble porque en la primera práctica ya me sentí parte del equipo“.

“Otro diálogo que recuerdo fue cuando me iba de New England, Brady iba entrenando en el auto y nos saludamos, me deseo suerte y yo le dije que me iba fanático número uno de él por la humildad que me mostró en los cinco meses que estuve ahí”.

El efecto de Tom Brady en los Tampa Bay Buccaneers

- ¿Cuál fue el principal aporte de Tom Brady a los Buccaneers?

“Es un líder innato, potencia a los demás jugadores. Nuestra defensa (Tampa Bay Buccaneers) ya venía mejorando, desde como la Semana 8 engranó y ofensivamente teníamos un quarterback que cometía muchos errores y lanzaba muchas intercepciones. Cuando llegó Tom Brady fue totalmente distinto”.

“Brady es el único deportista en el mundo que no se puede cuestionar. No hay otro que le llegue ni cerca a Tom Brady”

“Brady hizo que los otros jugadores eleven su juego. Cuando ven a un líder como el entrenar a los 43 años y dejar todo en la cancha es obvio que los otros jugadores van a dar un poco más. También cuando vino Tom a Tampa vimos que agentes libres como Antonio Brown, Leonard Fournette y el mismo Gronkowski quisieron llegar a los Buccaneers”.

- ¿Qué fue más importante para que los Buccaneers ganaran el Super Bowl, Tom Brady o el excelente trabajo de la defensiva presionando a Patrick Mahomes?

“Se ganó en equipo. No podemos decir que uno fue más importante que otro, pero sin Tom Brady no llegamos al Super Bowl. Así que hay que darle mucho crédito, después como jugó la defensa en el Super Bowl nadie lo esperaba. Dejar en blanco a Patrick Mahomes y que no anote un touchdown por primera vez en su carrera, no solo profesional sino también colegial, nunca le había pasado. Nunca pensé que fueran arrasar de esa manera, pero la verdad fue que jugaron un partidazo”.

- ¿Cómo describiera el fenómeno de Tom Brady en Tampa Bay?

“Es la estrella máxima que hemos tenido en la ciudad porque ha habido jugadores importantes que han vivido en la ciudad como Derek Jeter, pero nadie llega a lo que es Tom Brady”.

“Yo estaba de vacaciones y cuando firmó Tom Brady empezaron mis amigos a comparar todas las entradas de la temporada. Fue una lástima por la pandemia porque no se pudo ir a la cancha, pero la gente se volvió loca cuando llegó a Tampa”.

La fecha del retiro de Tom Brady

- ¿Cuánto tiempo le queda a Tom Brady en Tampa Bay?

“No sé… Como lo vemos ahora parece un pibe de 20 años y podría jugar hasta diez años más (risas), pero como jugó este año ya se está hablando que va a renegociar el contrato para jugar por dos años más y bajar la cifra (salario) para poder firmar algunos compañeros”.

“Este año Brady estuvo 100 por ciento, no sufrió lesión, recién ahora se tiene que operar de una rodilla, pero es para limpiar no más. Se le vio con energía, contento. Yo creo que fue uno de los años que más disfrutó porque no tenía ese peso de Bill Belichick, de ‘Patriot Way’, que es bastante desgastante”.

- En pocas palabras, ¿cómo definiera a Tom Brady?

“El mejor. El único deportista en el mundo que no se puede cuestionar. Él es el GOAT, no es como el básquetbol que o me gusta Michael Jordan o LeBron James, en el fútbol puede ser Maradona, Messi, Pelé o Ronaldo, Messi. No podés definir al mejor. En este caso no hay otro que le llegue ni cerca. Es el más grande de todos”.

