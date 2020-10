Tom Brady sale al paso de polémica por no saludar a Nick Foles

Si bien el partido ocurrió hace dos semanas, la polémica sigue viva en la National Football League (NFL), luego que el mariscal de campo Tom Brady no saludara a su par Nick Foles, tras la derrota de Tampa Bay Buccaneers ante Chicago Bears por 19-20, en el marco de la jornada 5.

Es que al término del partido, y mientras el ex quarterback de Philadelphia Eagles, se dirigía hacia el centro del emparrillado para saludarse con su colega, Brady decidió irse rápidamente hacia los vestidores, lo que para muchos aficionados fue calificado como una falta de respeto.

Pues bien, Brady salió a responder a estas críticas y explicó las razones por las cuales decidió no ir al encuentro con Foles, descartando algún desencuentro con su colega o el no querer hacerlo producto de la derrota de los Bucs, mas su respuesta dejó más dudas que certezas.

"Ni siquiera pensé en eso; creo que Foles es un gran jugador y un campeón del Super Bowl. No sé una razón u otra por la que no haría eso, pero no lo sé. A veces me he salido del campo, a veces no", aclaró el mariscal de campo.