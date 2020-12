La reacción de Tom Brady a la eliminación de los New England Patriots

Los haters de Tom Brady decían: “Bill Belichick gana con cualquier quarterback” y llegó Cam Newton a los New England Patriots y esto no pasó. Los Pats cayeron por 12 puntos a 22 con los Miami Dolphins en la Semana 15 y se quedaron sin posibilidades de clasificar a los Playoffs de la NFL 2020.

Los Patriots no estarán por primera vez en los Playoffs desde la temporada 2008 y dos de los principales motivos para este fracaso serían la salida de Brady, sigue con posibilidades de estar en Postemporada con Tampa Bay Buccaneers, y la gran cantidad de ausencias por el coronavirus.

Aunque la noticia de la llegada de Newton a los Patriots revolucionó el mundo de la NFL, el nivel del quarterback no ha sido el esperado ya que hasta la Semana 15 acumuló 5 touchdowns aéreos (11 por tierra), 10 intercepciones y 2.172 yardas.

Mientras que en New England se lamentan por la temporada perdida en este 2020, en Tampa Bay los Buccaneers están al borde de la clasificación a los Playoffs tras 13 años sin poder hacerlo y la concentración de Tom Brady no está en otra parte que no sea en los Bucs. Incluso, si se trata de hablar del fracaso de Bill Belichick y compañía.

La reacción de Tom Brady a la eliminación de los Patriots y Bill Belichick

“Ellos (New England Patriots) tiene su propia situación y yo realmente estoy enfocado en cómo ser un mejor quarterback, en cómo debe ser mi ejecución. Realmente no son un oponente mío y aunque tengo muchos amigos allí, ellos están enfocadas en lo que tienen que hacer y yo estoy enfocado en lo que es mi trabajo”, dijo Tom Brady.

