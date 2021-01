El siguiente rival de Tom Brady en Playoffs le dio su mayor paliza del 2020

Primera fase de los Playoffs de la NFL superada y el fin de semana de los juegos de la Ronda de Comodines fue todo un éxito. Llegan los juegos divisionales y uno de los duelos más esperados será Tampa Bay Buccaneers vs. New Orleans Saints: Tom Brady se enfrenta a su peor pesadilla del 2020.

Con la llegada del mariscal de campo más ganador en la historia de la NFL a la División Sur de la Conferencia Nacional, Drew Brees sabía que iba a tener un duro contendiente, pero lo nunca se imaginó era que junto a los Saints le iban a propinar la mayor paliza del 2020 y el peor primer tiempo de la carrera de Brady.

En el juego de la Semana 9 entre Saints y Buccaneers, New Orleans no tuvo piedad con Tampa Bay y los derrotó por 38 puntos a 3. Solo en el primer tiempo, Brady se fue con la peor diferencia en el marcador en 21 temporadas que lleva en la NFL: 0-31. Y la pesadilla de Tom no paró ahí.

La defensa de los Saints dominó de principio a fin a Tom Brady al permitirle 22 conversiones en 38 intentos para 209 yardas, ningún pase de anotación, tres intercepciones y el mismo número de capturas. Además, el rating de quarterback fue de 40.4.

Tampa Bay Buccaneers vs. New Orleans Saints: Tom Brady contra Drew Brees en Playoffs

En uno de los dos juegos de la Ronda Divisional de la Conferencia Nacional, el otro será Los Angeles Rams vs. Green Bay Packers (sábado 16 de enero 16:35 ET), Tom Brady espera no recordar que los New Orleans Saints le dieron la mayor paliza del 2020 y para el partido que se disputará el domingo 17 de enero a las 18:40 ET quiere olvidar la dura pesadilla que le ocasionó Drew Brees y compañía.

