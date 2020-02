Es extraño, pero muchos de los grandes jugadores de la NFL, identificados con un solo equipo, han tomado la decisión de cambiar de aire. Por eso, no sorprende – tanto – que Tom Brady pueda abandonar los New England Patriots.

De cualquier manera, en medio de las especulaciones, el consenso general indicaba que decidiría quedarse tras coquetear con la agencia libre…pero parece que no es tan así.

Según Adam Schefter y Jeff Darlington, de ESPN, parece que New England es apenas el tercer favorito para quedarse con los servicios de su actual mariscal de campo.

“Jeff Darlington está mucho más conectado a esta situación de lo que la gente se da cuenta”, comenzó a decir Schefter. “Él puso a los Tennessee Titans como favorito en este momento, por lo que me quede como: ‘Wow, OK. Sabía que Tennessee era una opción’, pero él apunta a que es una opción mayor de lo que creía”.

“Ahora, parece que la situación – según Darlington – pone a Tennessee primero, Las Vegas Raiders luego y, finalmente, los Patriots”.

El caso de los Titans es claro, considerando que fueron uno de los mejores de la AFC en la última temporada y hasta fueron quienes dejaron a Brady sin ronda Divisional. Pero, sobre todo, están necesitados de un mariscal de campo, ya que tanto Ryan Tannehill como Marcus Mariota serán agentes libres a partir de marzo.

Parece ser que las posibilidades de que TB12 deje New England van creciendo y solo quedan algunos días para averiguar qué sucederá.

¿Se irá?

