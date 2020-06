Los Yankees se hacen los ‘locos’ y no quieren devolver dinero de las entradas

Las últimas horas no han sido nada fáciles para la MLB ya que se sigue en la disputa de poder convencer a los jugadores que acepten otro recorte salarial para iniciar la temporada. Los equipos hacen cuentas y el tema de las entradas vendidas es otro dolor de cabeza.

Según informó de Deesha Thosar, de The New York Daily News, los New York Yankees son uno de esos equipos de la MLB que se están haciendo los ‘locos’ a la hora de reembolsar el dinero que gastaron sus fanáticos en las entradas de los primeros juegos de la temporada.

Sede de Spring Training de los Yankees. Foto: Getty.

Algunos fanáticos no han recibido respuesta, mientras que a otros les han ofrecido cambio de créditos y bonos. Lo cierto que es que los Yankees se están apegando a sus normas para dilatar el regreso de este dinero puesto que consideran que los juegos no se han cancelado, sino que se pospusieron.

Hasta el momento, los Bombarderos del Bronx no han tenido una comunicación oficial sobre el tema y la incertidumbre y descontento de sus aficionados empiezan a crecer porque ni les desvuelven el dinero, ni saben si sus entradas servirán para los futuros juegos.

Por ahora, el futuro sigue siendo incierto y las medidas extremas parecen estar más cerca del horizonte porque la MLB se está planteando una temporada de 48 partidos si los peloteros no acceden a un nuevo recorte salarial.

