¿Los Yankees humillaron al rival? Rompieron una ‘regla’ no escrita vs. Rays

No se quieren y eso está más que claro. Ya había un antecedente en la temporada regular cuando se vaciaron las bancas después de un pelotazo de Aroldis Chapman y para esta Serie Divisional de la Liga Americana, New York Yankees y Tampa Bay Rays se empezaron a sacar chispas desde el Juego 1.

Los Yankees salieron con sed de ‘veganza’ deportiva luego que en la temporada regular fueran dominados por los Rays: en diez juegos que se enfrentaron, seis de estos en el Yankee Stadium, el equipo de Tampa Bay ganó en ocho ocasiones y solo perdió en dos oportunidades.

El Juego 1 de la Serie Divisional tuvo una gran actuación de Gerrit Cole con seis entradas lanzadas, tres carreras, seis hits y ocho strikes outs. La polémica del encuentro llegó en la novena entrada con una regla no ‘escrita’ que los Yankees pasaron de largo sin pensarlo dos veces.

Con el marcador 9 a 3 a favor y Gleyber Torres en primera base, los Yankees decidieron darle la indicación al pelotero venezolano que se robará la segunda almohadilla. ¡Eso no se hace! Dicen las ‘reglas’ no escritas porque tenías amplia ventaja y estabas en la novena entrada.

Para algunos fanáticos fue un golpe sobre la mesa de los New York Yankees para demostrar que no darán la mínima ventaja en esta serie divisional, mientras que otros tildaron el robo de segunda base como una humillación y algo irrespetuoso al violar las tan famosas ‘reglas’ no escritas de la MLB.

