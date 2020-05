No podemos más: Agüero le contó a Messi cómo lo cargan en Twitch

Sin dudas, Sergio Agüero es una de las figuras de la cuarentena mundial. No por su fútbol, sino por sus participaciones en Twitch con los fanáticos.

Igualmente, hoy fue un día espectacular de viernes. ¿Por qué? El Kun llamó en vivo a Lionel Messi por celular.

Los dos estuvieron hablando varios minutos con la presencia de los fanáticos, que no podían creer el momento.

Uno de los minutos más épicos fue cuando Agüero le contó a su compañero de la Selección Argentina sobre las burlas que le hacen.

"Le mostré el buzo a uno ahí, le dije: 'Miren a Oliver'. Y uno me tiró: 'Es Goku'. ¡Cualquiera! Malísimo. Igual tengo que estar atento porque te escriben mensajes de esos: 'Mandale saludos...'. Eso es jodido porque no te la esperás. Te la ponen esperado como pasó con 'Rosa Melano'. Ya no caí más, pero seguramente se la van a ingeniar para otra cosa y caigo", contó.

¡Messi se reía sin parar!

.@aguerosergiokun, en Twitch, contándole a Messi la historia de cuando le mandó un saludo a "Rosa Melano". Épico �� pic.twitter.com/nfwWM6O94N — Bolavip Argentina (@BolavipAr) May 22, 2020

