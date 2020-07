Ocampos reveló cómo es estar en pareja con una hincha de Boca

Feliz cumpleaños amor de mi vida , mi compañera mi reina hermosa , te agradezco por la familia que me diste , por la madre que sos y la esposa que sos , espero verte sonreír toda la vida como lo haces a diario , ojalá te hagamos pasar un día hermoso por que te lo mereces , te mereces eso y todo lo mejor del mundo , te amo hermosa por muchísimos cumpleaños juntos con nuestras princesas @majoohbarbeito sos nuestras vida entera ❤️������ 2... ��

A post shared by Lucas (@lucasocampos11) on May 12, 2020 at 11:27am PDT