Odell Beckham Jr. exige a NFL que se cancele la temporada 2020: "No nos ven como humanos"

En momentos donde cerca de 30 jugadores han decidido bajarse de la temporada 2020 de la National Football League (NFL), producto de la pandemia del Coronavirus, uno de los jugadores más populares de la competición hizo un llamado a las autoridades a pensar en la salud de los deportistas.

Se trata del receptor Odell Beckham Jr., que en una entrevista con el Wall Street Journal, hizo un llamado público al Comisionado Roger Goodell para que cancele definitivamente el certamen este año, ya que de llevarla a cabo sólo sería por intereses económicos de los propietarios de las franquicias.

OBJ jugará su 2° temporada en los Browns (Getty)

"Obviamente con todo lo que está sucediendo, no tiene sentido por qué estamos tratando de hacer esto; no estamos listos para la temporada de fútbol. Entonces, ¿por qué estamos tratando de avanzar? Obviamente es por su dinero", afirmó OBJ.

En esa línea, el ofensivo agregó que "eso me molesta porque siempre ha habido esto, y odio decir eso, pero la actitud de los propietarios es decir: 'Oh, somos dueños de sus muchachos', y eso es una injusticia porque no nos ven como humanos. Siento que la temporada no debería pasar y estoy preparado para que no pase y no me importaría no tenerla".

En la pasada temporada, su primera con los Browns tras su paso por New York Giants, Beckham realizó 75 recepciones donde recorrió 1,035 yardas con cuatro touchdowns, y un promedio de 14 yardas por recepción.

