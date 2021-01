Otra denuncia más: Alexi Gómez fue acusado de violencia contra menor de edad

Alexi Gómez aparecía en el 2013 como un jugador promesa. Como lateral de aquella sub20 de Daniel Ahmed daba mucho que hablar y por ello llegó a Universitario de Deportes.

Al día de hoy, la carrera del izquierdo ha sufrido muchos altibajos. Todos estos años, sin embargo, siempre han tenido una contante: su poca disciplina y sus escándalos extradeportivos.

En el 2020, su problema con el alcohol se habría puesto aún más grave. Y es que en plena cuarentena fue acusado por su expareja por violencia física y psicológica contra ella y su hijo. En ese momento, Alianza Lima, que aseguraba ser defensor de las mujeres, no hizo nada.

Nueva denuncia contra Alexi Gómez. El programa “Domingo al día” emite un reportaje acerca de maltrato psicológico del futbolista contra una niña. — Renzo Galiano (@RenzoGaliano) January 24, 2021

Para este 2021, dejó la Victoria, tuvo nueva pareja y llegó a UTC. No pasó mucho tiempo para que otra vez aparezca una denuncia contra él. Otra vez, la violencia y el alcohol son protagonistas.

Y es que este domingo, Alexi Gómez fue acusado de violencia psicológica contra la hija de su actual pareja. Esto salió en el programa Domingo al Día y habría sido conocido gracias a la abuela de la víctima.

Ahora, otra vez, habrá que esperar lo que determine la Justicia. Los equipos del fútbol peruano, por ahora, no parecen estan comprometidos en lo que pase afuera de la canchas. Sucedió con Alianza e igual lo contrató UTC. Si ellos no ayudan, todo es más difícil. No fue ni la primera denuncia y si sigue sin consecuencias tampoco será la última ¡Tristísimo!

Hay que ser una basura para generar un maltrato a una criatura. Que repudiable es Alexi Gomez. Lo peor es que seguirá como si nada y seguirá trabajando en el fútbol porque para algunos "dirigentes" solo les importa lo que haga en cancha. pic.twitter.com/d5qrbhvh7w — Marcos Tovar (@markito170194) January 24, 2021

