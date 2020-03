Paul Pierce reveló cómo se sintió ser ídolo en Boston Celtics habiendo sido hincha de Los Angeles Lakers

Las vueltas de la vida suelen ser, muchas veces, irónicas. Paul Pierce, quién en su niñez llegó a odiar el verde de Boston Celtics, se convirtió en sel segundo máximo anotador de la historia de la franquicia.

Ese odio se debe a ser hincha, justamente, del clásico rival: Los Angeles Lakers. De hecho, no está de más decir que, irónicamente, los que odiaron deportivamente a Pierce fueron los fanáticos de los Lakers. Se dio vuelta todo.

En una entrevista con CBS LA, Paul contó qué tan fanático era de la franquicia angelina: "Tengo un suéter de los Lakers que solía llevar todos los días a la escuela. Era una sudadera con capucha. ¿Quién no podría ser un fanático de los Lakers? Crecí justo allí en Inglewood, viendo Magic (Johnson)”, contó el exjugador de los Celtics, Nets y Wizards.

“Usted es de Los Ángeles, y de Inglewood, donde está The Forum, por supuesto que es un fanático de los Lakers. ¿Cómo no podrías serlo?”, contó. Cabe aclarar que The Forum era el estadio donde solían jugar ambos equipos de Los Ángeles entre 1967 y 1999.

Luego, llegó el momento de la selección de la décima ronda de 1998 y, Boston, lo seleccionó: “Odiaba a los Celtics. Entonces, eso es lo que lo hace realmente irónico cuando fui reclutado por ellos”, reveló.

The Truth sería amado por todos aquellos que creen como su hogar el TD Garden y él a ellos. Como si fuera poco, Pierce ganó el MVP de las Finales de 2008 después de derrotar a los Lakers.

