Pity Martínez contó en qué piso vive en Estados Unidos y los de Boca se quieren morir

Quedó marcado por siempre. Pase lo que pase en la carrera de Gonzalo Martínez, logre lo que logre y meta los goles que meta jamás, ni él ni los hinchas de River, se olvidarán de su gol a Boca en la final de la Copa Libertadores 2018 que el Millonario le ganó a Boca en Madrid. Y junto a su anotación también quedará por la eternidad grabado a fuego el relato de la transmisión oficial, en la que mientras el jugador corría a toda velocidad para estampar el 3-1 definitivo, el periodista en cuestión repetía sin parar: "Y va el tercero, y va el tercero, y va el tercero".

Por eso, el momento que se vivió recién en Súper Fútbol, programa que sale por la pantalla de TyC Sports, fue hermoso. En la primera transmisión que volvieron a hacer desde el estudio ya que el coronavirus había frenado un poco su actividad, lograron un testimonio único. Pasa que a Diego Díaz se le ocurrió una idea brillante. Le consultó al atacante en qué piso vive en Estados Unidos, recordando que desde el 2019 partió para el norte del continente sumándose al plantel del Atlanta United, donde todavía no pudo alcanzar el mismo nivel que demostró en Argentina.

Entre risas, el Pity confesó: "Tercer piso, ¿sabés cómo quedó?". Leonardo Farinella, panelista, dijo lo que todos pensamos al instante: "¿Y qué otro piso podía tener?". Luego, siguió la cosa de la mano del conductor: "Pará, vos querés que no te jodan con el tema del tercero, y a qué piso vas, al tercero", le tiró. El futbolista, redoblando la apuesta, contó que en su pasado domicilio, en el cual vivía desde antes de que se juegue aquel histórico duelo en el Santiago Bernabéu, también se repetía la tendencia. Es creer o reventar, pero claramente acá hay algo del destino.

¡Al Pity Martínez lo persigue EL TERCERO! Así lo contó en @Superfutbol. pic.twitter.com/F7JeSP6YCQ — TyC Sports (@TyCSports) April 13, 2020

"Es el que había, qué querés que haga. En mi casa en Buenos Aires, mi departamento es el tercer piso, te lo juro", contó el '10'. Una verdadera locura que tiene eufóricos de la risa a todos los fanáticos del conjunto de Núñez y nada contentos a los del Xeneize. Como mencionábamos, Martínez se fue por la puerta más que grande de la institución levantando aquella Libertadores como figura indiscutida del equipo de Marcelo Gallardo, habiendo aparecido en los momentos más complicados de todo el torneo para salvar las papas y mantener en pie a los suyos.

En varias entrevistas que hizo durante la cuarentena dejó en claro que su deseo es dentro de poco volver a jugar allí, para seguir escribiendo historia de la grande: "Primero quiero formarme acá -MLS- y luego recibir todo el cariño de la gente de River. Todavía no tomo la dimensión de lo que generé en River, gané dos Libertadores y 9 títulos. Si es por mi volvería a River mañana, pero debo medir mis palabras. Es difícil poner una fecha porque en el fútbol nunca se sabe, pero si es por mí digo que no falta mucho. Me encantaría volver dentro de poco a River", dijo en diálogo tanto con Radio Mitre como con Federico Bulos. Veremos.

