Por Villarán y García: Beto Ortíz y Marisa Glave tuvieron picante discusión en Twitter

Distintas discusiones se han abierto a costa del coronavirus. En los últimos días, la situación de los presos generado una polémica ¿Se debería liberar a algunos para salvaguardar su salud? Susana Villarán está inmersa en esta disputa.

Otra discusión en las últimas horas ha sido la que causó un dibujo de Carlín. Caricaturízó a Alan García y a su hija y las reacciones no tardaron en llegar.

Estos dos motivos se cruzaron en una discusión entre un periodista y una excongresista del Perú. Hablamos de Beto Ortíz y Marisa Glave.

Todo comenzó con un retweet de la polítuca al mencionado caricatuista. El periodista entonces escribió: "Hola Marisa Glave, mientras tú retuiteas esto, tu gente me llama para que firme una carta abierta pidiendo que saquen de cana a tu mentora, maestra y guía Susana Villarán. Y la voy a firmar. Pero, dime, tú captas la incoherencia, ¿no?".

Ella respondió: "No, no capto una incoherencia. Lo que sí me parece incoherente es no rechazar las amenazas directas a Tovar Samanez (Carlín) por expresar una opinión política. O para ti los actos “bufalescos” están permitidos? Acá te paso unos ejemplos". Acto seguido adjuntó unas imágenes de mensajes contra Carlín.

Después, se puso más áspero todavía. Así fue el picante cruce entre Ortíz y Glave ¡Fuerte!

Amenazar de muerte a alguien o a su familia no es un insulto. Esa es algo que yo no admito ni admitiré. — Marisa Glave (@MarisaGlave) April 22, 2020

