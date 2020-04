"Es una hija doliente": la picante respuesta de Carlín a hija de Alan García

La polémica de la semana pasada pasó por una caricatura política. La crítica era dirigida a Alan García, expresidente que se suicidó cuando fueron a detenerlo a su domicilio.

En el dibujo, se veía al exmandatario abrazando a su hija contándole justamente sus planes. Ella le respondía con admiración y emoción.

Este miércoles, hubo otra alusión al padre de Carla Gacía, Alan. Y es que Vizcarra le mandó una clara indirecta haciendo referencia a los llamados narcoindultos.

Ella se sintió aludida y criticó al Presidente. Recordó el segundo gobierno de su padre como positivo. Al actual, lo liquidó.

Tras ver esto, Carlín, el caricaturista que recibió amenazas por su pasado dibujo, no se aguantó. "La srta. García injuria al Presidente (no interesa la persona, sino el cargo que representa a la nación), pero no le digan nada porque es una hija doliente", disparó con claro sarcasmo.

Obviamente, este comentario explotó en likes. A ella no le pueden decir nada por la memoria de su padre, pero ella, conocida justamente por ser hija de, puede criticar ¡Polémico!

