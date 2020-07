Qué canal transmite Columbus Crew vs. Minnesota United por el torneo MLS is Back

Columbus Crew y Minnesota United se enfrentarán este martes por los octavos de final del torneo MLS is Back.

Columbus llegó a esta instancia luego de un excelente rendimiento en la fase de grupos, donde terminó primero tras ganar sus tres encuentros.

El equipo de Minnesota, por su parte, quedó segundo en su zona con un triunfo y dos empates.

Día y horario: ¿cuándo es el partido de Columbus Crew vs. Minnesota United?

El partido de Columbus Crew vs. Minnesota United por los octavos de final del torneo MLS is Back será este martes 28 de julio en el ESPN Wide World of Sports Complex.

Horario del partido según cada país:

Estados Unidos: 17:00 PT/ 20:00 ET

CDMX: 19:00 horas

Colombia: 19:00 horas

Argentina: 21:00 horas

Transmisión: ¿cómo ver el encuentro en vivo?

USA: ESPN, ESPN Deportes, ESPN app

Canada: TSN, TSN App

México: ESPN 3

Latinoamérica: ESPN

