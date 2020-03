"¡Qué se respete a la autoridad!": Forsyth se indignó por la destitución de militar

El video del militar cacheteando a un civil no podría ser más viral. Las reacciones han sido variopintas al observar estas imágenes.

Periodistas como Federico Salazar y Rosa María Palacios se han manifestado en contra. Algunos con pasado en Fuerzas Armadas como Urresti han tomado una posición contraria.

Ahora, se sumó una figura del deporte y la política como George Forsyth. El exarquero de Alianza y alcalde de la Victoria dejó un claro mensaje mostrando su indignación.

"Hoy tenemos que darle de baja a un hermano por la opinión publica, pero ayer que mataron a uno de los nuestros tenemos que agachar la cabeza", se lee por ejemplo en s texto que acompaña a una imágen que pide que repongan al militar del ejército.

"El Peru no va a salir adelante a no ser que se respete a la autoridad", continua el texto. "El Peru nos necesita aunque no seamos retribuidos", termina su texto.

Así, el funcionario se manifestó en sus redes. Sin tener ningún problema, tomó posición y fue la militar y la de la fuerza ¡Polémico lo del ex-Alianza Lima!

