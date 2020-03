Recondo lloró en vivo al no poder ver a su padre y explotó contra Tinelli

Afortunadamente, Argentina ha tomado la decisión de encerrarse en cuarentana obligatoria mucho antes que los países que hoy más afectados están por el coronavirus.

Sin embargo, hay gente que todavía no ha tomado magnitud de la situación y cientos de personas se fueron de vacaciones a la costa. Sí, así de insólito.

En Polémica en el Bar, el periodista Gastón Recondo se quebró en llanto en vivo al hablar sobre el tema y su delicada situación, que hoy la comparten millones de argentinos.

"Somos muchos los que estamos haciendo esto a conciencia, todos tenemos gente que la está pasando mal, yo a mi papá no lo puedo ir a ver, entendés, mi papá tiene 5 nietos que no lo pueden ir a ver, entonces cuando veo a estos hijos de put* que quieren entrar a Pinamar…", empezó.

Por otra parte, le mandó un mensaje, sin nombrarlo, a Marcelo Tinelli, quien se presentó como presidente de la Superliga Argentina y se fue a Esquel.

"Yo sé que tal vez se va a enojar, pero loco no te podés ir a Esquel, sos una figura pública, no te podés ir a Esquel. Si te fuiste, quédate ahí en cuarentena, y ahí si te banco yo, pero si volvés el martes, no te banco", finalizó.

+ El video:

