Reggie Miller confesó que aún quiere golpear a Michael Jordan a pesar de los años

Michael Jordan les impidió a algunos de los mejores jugadores de la historia conseguir un anillo de campeón o incluso disputar unas Finales de la NBA. Sin embargo, ninguno de ellos tiene más remedio que rendirse ante los pies del mejor jugador de la historia y alabarlo cada vez que tienen que hablar de él.

Sin embargo, este no es el caso de Reggie Miller, cuyos Indiana Pacers fueron de las víctimas favoritas de Su Majestad. Y es que, en los agitados enfrentamientos que tuvieron en la cancha, parece que Jordan abusó del arte del 'Trash Talking', y este aún sigue odiándolo después de más de 20 años.

Michael Jordan y Reggie Miller - Getty

Miller lo confesó en su aparición reciente en The Dan Patrick Show, en el que el tópico principal fue el documental The Last Dance. De acuerdo con Miller, si se cruzara esta noche con el 23 de los Chicago Bulls en una cena, es probable que terminara conectándole un puñetazo en la cara:

"¿Qué le dirías si tuvieras una cena con él?", preguntó Patrick, a lo que Reggie respondió tras una larga pausa "podría golpearlo". El presentador insistió preguntando, "¿Estás hablando en serio?" a lo que Miller se limitó a responder "Hombre, se dijeron muchas cosas en esa cancha durante los años".

Parece ser que dos décadas después, el triplero letal de los Pacers aún no perdona lo que sea que Jordan le haya dicho alguna vez durante esas decenas de batallas sobre los tabloncillos. Algunos dirán que el verdadero resentimiento reside en no haber podido ser campeón durante su época, pero el resto de los mortales nunca sabremos qué ocasionó realmente esta ira.

