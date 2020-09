¿Borraron a Gronk? Arians explica la poca participación del ala cerrada

Si en tu equipo tienes a Tom Brady y Rob Gronkowski, seguro será un arma a la ofensiva que utilizarás, pero en contra de todos los pronósticos, esto es lo que no están haciendo los Tampa Bay Buccaneers y el head coach, Bruce Arians, tiene una explicación para esta gran duda en la NFL.

Luego de la victoria de los Buccaneers por 31 puntos a 17 sobre Carolina Panthers en la Semana 2 de la NFL, Gronkowski terminó con ninguna recepción: estadística que el ala cerrada solo tuvo cinco veces durante las 10 temporadas que lleva en la liga. ¿Habrá que preocuparse por Gronk?

La prensa le preguntó al head coach de los Buccaneers sobre la situación de Gronkowski y lejos de preocuparse, Arians tuvo una explicación lógica, pero que de seguro no pasó por la mente de uno de los mejores amigos de Brady: la ofensiva de los Bucs no está diseñada para que los alas cerradas produzcan yardas de manera constante.

“En realidad no (hay que preocuparse). Recibió una buena llamada de interferencia de pase para nosotros. Lo eché de menos en la ruta. No estamos lanzando la pelota 50 veces a los alas cerradas. Para eso tenemos receptores, esa es la forma en que se construye nuestra ofensiva. Gronk está jugando un gran bloqueo de carreras en el último cuarto, así que no me preocupan sus pases ni sus objetivos”, afirmó Arians.