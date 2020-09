Camino a la gloria: los equipos favoritos según la voz experta de Abramowitz

La temporada 2020 de la NFL puso la primera marcha y con los juegos de la Semana 1 quisimos traerte el mejor análisis de lo que pasará en una campaña que promete dar de qué hablar en los emparrillados. Para eso acudimos a una voz experta como es la de Roberto Abramowitz.

Con 25 años de experiencia cubriendo la NFL, Abramowitz aceptó la invitación de Bolavip y sin escaparle a la presión de elegir a los mejores equipos de cada división, el analista asumió el desafío y con voz firma y contundente hizo sus elecciones. ¡Un análisis imperdible!

Los dos equipos que tendrán la mejor marca en la temporada 2020

“Por la Conferencia Americana me voy con los Kansas City Chiefs: es el equipo que va repetir como el mejor. No sé qué equipo tenga la mejor marca en la Conferencia Nacional, pero creo mucho todavía en New Orleans Saints, es uno de los equipos más fuertes. San Francisco 49ers viene de llegar al Super Bowl, Seattle Seahawks es un equipo muy bien armado porque pudieron traer a Jamal Adams y podría ser que si Dallas Cowboys juega al potencial que tienen, ellos también pueden estar entre esos equipos que tengan la mejor marca en la Nacional”.

Conferencia Americana - División Norte

“Mi favorito son los Baltimore Ravens aunque Pittsburgh Steelers va a mejorar por el regreso de Ben Roethlisberger, con todo que solo pudo jugar seis cuartos el año pasado lograron sacar una marca de 8 y 8 con mucho crédito en la defensiva. Tienen a jugadores como T. J. Watt y Minkah Fitzpatrick, entonces es un equipo que está muy completo en los dos lados y van a pelear la cima con los Ravens, pero Baltimore tiene un equipo más completo con lo extraordinario que es Lamar Jackson”.

División Este

“Buffalo Bills son el mejor equipo de la división y para ellos el hecho de no ganarla sería terrible porque es un equipo que el año pasado llegó a la postemporada por segunda vez en tres años. Trajeron a Stefon Diggs de Minnesota Vikings que le va a dar una mejor posibilidad de abrir la ofensiva de Josh Allen, quien es un arma de doble filo porque puede pasar y puede correr, pero tiene que mejorar su porcentaje de pases completos: el año pasado fue menor al 60%. Los Bills con una defensiva tan fuerte son el equipo para ganar la división”.

División Oeste

“Kansas City Chiefs es mi favorito, no hay dudas: no hay como detenerlos. En el juego de la Semana 1 demostraron la gran calidad que tienen, llegaron y parecían equipo de postemporada inmediatamente. Tienen a Travis Kelce, Tyreek Hill, Sammy Watkins y le agregas un excelente corredor como Clyde Edwards-Helaire que demostró lo bueno que es”.

División Sur

“Tennessee Titans son el mejor equipo en esta División. Jadeveon Clowney va ayudar mucho en la defensiva y es un equipo que terminó cerrando bien la temporada con una marca de 9-7. Ryan Tannehill demostró lo que puede hacer con una escuadra competente, cuando llegó al equipo calmó a la ofensiva. Son muy balanceados en ataque y con eso estuvieron cerca de llegar al Super Bowl. Están muy bien armados y recuerda que tienen a Derrick Henry, si la defensiva lo protege abrirá más posibilidades a la ofensiva de Tanehill”.

Conferencia Nacional - División Sur

“Mi elección son los New Orleans Saints que es un equipo que todavía da muchísimo de qué hablar, es un equipo muy completo. En la postemporada pasada perdieron contra los Vikings y tenemos que ver que tienen que hacer para superarlos”.

División Norte

“Minnesota Vikings es el mejor equipo de esta división este año tras una temporada en la que tuvieron una marca de 10 y 6. Van a extrañar a Stefon Diggs y se fueron Linval Joseph, Everson Griffen, Xavier Rhodes y Trae Waynes, que va afectar mucho la defensiva, pero creo que seguirán siendo los más fuertes de la división y serán al equipo a vencer”.

División Este

“Dallas es el favorito. Philadelphia Eagles serán el segundo mejor equipo en esta división, vienen de ganársela a Dallas en la penúltima jornada. Regresa Carson Wentz y eso es bueno, Andre Dillard va ayudar en la línea, Jason Peters será tackle, entonces habrá mejor protección. Los Eagles batallarán con los Cowboys, pero Dallas es mejor”.

División Oeste

“Esta va ser la división más competitiva de toda la NFL porque los cuatro equipos van bien y mejorando. San Francisco 49ers estuvo en el Super Bowl el año pasado con una marca de 13-3. La cuestión con Jimmy Garoppolo va pasar por saber si los equipos ya le adivinaron la manera jugar. A la defensiva están muy profundos con jugadores como Nick Bosa y tiene a uno de los mejores jugadores ofensivos como lo es George Kittle”.

“Los Arizona Cardinals van a mejorar porque trajeron a DeAndre Hopkins y Kyler Murray será chiquito, pero realmente sabe jugar. Tuvieron una marca de 5, 10 y 1 el año pasado, pero ahora tienen a Hopkins por un lado y Larry Fitzgerald por el otro, entonces ya no todos estarán con él por lo que será un año tremendo para el experimentado receptor”.

“Los Angeles Rams están a dos años de estar en el Super Bowl y el año pasado estuvieron 9 y 7 y simplemente no jugaron a la altura. Le acaban de dar un nuevo contrato a Jalen Ramsey, Aaron Donald está ahí y con esa defensiva no me gustaría jugar contra ellos todas la semanas. Va ser una división realmente competitiva y ni hablé de Seattle Seahawks que es el mejor equipo en la división”.

