¿Será el final de su carrera? Serena Williams eliminada de Roland Garros

No caben dudas de que es la mejor jugadora en la era moderna del tenis mundial, y es que la estadounidense Serena Williams ha inscrito su nombre en los libros tras conquistar 23 títulos de Grand Slam; sin embargo, desde el 2017 no logra un título en alguno de los cuatro torneos grandes de este deporte, incluyendo Roland Garros.

En sus 19 años de carrera, el Abierto de Francia se le ha dado a la nacida en Saginaw, Michigan, en sólo tres oportunidades, 2002, 2013 y 2015, por lo que en Paris buscaba romper la historia e igualar a la legendaria australiana Margaret Court en cantidad de títulos.

Sin embargo, en su reciente presentación en octavos de final de Roland Garros, Williams, actual octava mejor ubicada del ranking mundial de la WTA, no pudo hacer frente con la kazaja Elena Rybakina (22°) y cayó vencida por parciales de 6-3 y 7-5, en 1 hora y 17 minutos de juego.

¿Será el final de la carrera de Serena Williams?



Por lo mismo, a sus 40 años, no son pocos quienes especulan con la posibilidad de que en 2021 haya jugado por última vez el mayor torneo sobre arcilla en el circuito profesional; sin embargo, la ex número uno del mundo fue enfática en responder a esa interrogante.

Elena Rybakina saludando a Serena Williams (Getty)

"Definitivamente, no estoy pensando en eso. Ahora mismo tengo en mente muchas cosas, pero no eso", aseguró Serena Williams, advirtiendo que irá en busca de romper la marca de Grand Slams en Wimbledon, a partir del 28 de junio en el All England Lawn Tennis Club de Londres.

"Creo que no jugaré ningún torneo previo antes de Wimbledon, aunque tampoco tengo claro lo que haré. Posiblemente vuelva a casa, pondré todo en orden y luego volaremos a Londres, ya veremos. Tengo que llegar pronto por el tema de las cuarentenas, así que hay que organizarlo todo bien", aseguró la estadounidense.

