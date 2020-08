El tipo de cáncer que le diagnosticaron al head coach de Washington Football Team

Al Washington Football Team, anteriores Washington Redskins, no le sale una antes del inicio de la temporada. Primero empezaron con la polémica que generó tener un supuesto nombre asociado al racismo, luego llegó la acusación de 15 mujeres por acoso laboral y por último una mala noticia sobre el head coach.

Este jueves, Adam Shefter, insider de la NFL, informó que Ron Rivera, head coach de Washington Football Team, le confesó que lo diagnosticaron con cáncer de ganglio linfático. El entrenador le informó en la noche de este jueves al equipo la noticia y en medio de la adversidad todo parece indicar que es una enfermedad manejable.

“Estaba impactado. Pero también enojado porque siento que tengo la mejor salud de mi vida", afirmó Rivera, quien tiene 58 años de edad. En la información que publicó Shefter señaló que el tipo de cáncer que tiene el head coach está en las primeras estapas y es muy tratable y curable.

Una vez se dio a conocer la noticia, el mundo de la NFL se volcó en apoyo a Rivera. Su anterior equipo, Carolina Panthers, fueron unos de los primeros en enviar un mensaje para el head coach con el #Siguegolpeando. ¿Qué sigue para el head coach de Washington Football Team?

“Estoy planeando entrenar. Los doctores me motivaron a hacerlo. Dijeron, 'Si te sientes lo suficientemente fuerte, hazlo. No te frenes, haz tus actividades físicas'. Pero todos me dicen que para la Semana 3 o 4, vas a empezar a sentirlo”, sostuvo Ron Rivera.