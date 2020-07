Russell Westbrook vence al Coronavirus y ya entrena con Houston Rockets en reinicio de la NBA

Hace nueve días, a través de sus redes sociales, Russell Westbrook daba a conocer que había contraído el Coronavirus; sin embargo, el base dio la pelea contra la enfermedad y la ha derrotado, por lo que una de las figuras más esperadas en el regreso de la NBA podrá participar del reinicio de la temporada 2019-2020.

Tras superar la crisis sanitaria, el jugador viajó hasta Orlando, Florida, donde tras estar por 48 horas en cuarentena, y tras dos exámenes negativos, finalmente este miércoles pudo participar por primera vez de los entrenamientos con Houston Rockets en la burbuja, quedando disponible para la vuelta a la actividad, desde el 30 de julio.

Previo a volver a las canchas, el Brodie dijo sentirse "agradecido y bendecido" por sumarse a las prácticas, reconoció que durante su etapa enfermo "he estado en casa, tratando de ser productivo; obviamente, no he podido entrar a una cancha, pero encontré maneras de mantenerme activo, haciendo todo el acondicionamiento que probablemente pueda hacer".

Por su parte, el entrenador Mike D'Antoni no descartó la presencia de Russ para el primer juego de pretemporada, el viernes ante Toronto Raptors, al indicar que "él conoce su cuerpo. Nuevamente, no estamos hablando de un atleta normal. Estamos hablando de un súper atleta, y a veces lo subestimo. Sé que hoy podría tener dificultades para terminar la práctica, pero si él puede hacerlo, no tenemos ningún problema. Confiamos en él y en el personal médico para tomar una decisión informada, y cualquiera que sea esa decisión, iremos con ella".

Westbrook ya está en la burbuja (@HoustonRockets)

Pero cuando se le preguntó a Westbrook y podrá estar en los juegos de preparación, enfatizó en que "no tengo idea de si puedo hacer una bandeja en este momento (risas), tengo que comenzar por allí primero. Una vez que comience, seguiré mi camino desde ese lugar".

