"Saben que no saben": Rosa María Palacios y su crítica al gobierno por no comunicar

La polémica del día partió por una investigación de Gorriti e IDL-Reporteros. En ella, se señalaba que el número de muertes era mayor al comunicado por el gobierno.

Por otro lado, Martín Vizcarra y sus ministros también eran señalados por su poca apertura con respecto a las conferencias de prensa. Los periodistas querían preguntar más.

Estas dos cosas se juntaron este martes. Sumada la situación de los penales, la mencionada investigación hizo que la opinión publica demande respuestas. Además, el informe de la situación actual tardó más de lo normal en publicarse.

Víctor Zamora, entonces, respondió sobre la investigación. Rosa María Palacios celebró esto con un tweet: "Conferencia de prensa del Ministro de Salud responde a IDL. Una felicitación especial al equipo de IDL. No solo han hecho un buen informe. Han conseguido que les respondan, lo que en estos días es un milagro. Estado reconoce que sus cifras no son precisas".

Después, la abogada y periodista insistió con la crítica al gobierno: "No saben, ni pueden saber el número de muertos. No saben, ni pueden saber cual es el pico de la pandemia. Si no saben, ¿por qué dicen que vamos a salir el 11 de mayo? Veamos esto con optimismo: saben que no saben. Es un avance".

Así, con un tono medio sarcástico, la conductora le pegó al gobierno de Vizcarra. No ha sido un gran día par la gestión actual y las redes sociales son un buen ejemplo. Ojalá mañana sea distinto.

