Los 49ers toman su decisión sobre Odell Beckham Jr.

El receptor abierto de los Cleveland Browns, Odell Beckahm Jr., se encuentra en la lista de transferencias y hay dudas sobre su futuro.

Según informó Bart Scott de ESPN, los Browns están haciendo todo lo posible por venderlo: "Solo sé que lo escuchaste aquí primero ... Te estoy diciendo en este momento, Odell Beckham está en el bloque comercial y es real en este momento".

Se creía que, tras la salida de Emmanuel Sanders, los 49ers buscarían tapar el agujero en la posición de receptor con un gran jugador con Beckham.

Sin embargo, Jay Glazer de The Athletic, desmintió que exista cualquier tipo de interés en el jugador: "Nop. No hay verdad en eso. Sé que los 49ers lo amaban, pero están tratando de reconstruir el proyecto de capital, no renunciar al proyecto de capital".

Los 49ers actualmente poseen dos selecciones de primera ronda, por lo que podrían reclutar un receptor abierto con impacto en el equipo.

Lee También