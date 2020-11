San Francisco 49ers vs. Seattle Seahawks: pronósticos y en qué canal ver partido por la NFL 2020

Los San Francisco 49ers y los Seattle Seahawks se miden este domingo 1 de noviembre en el marco de una nueva semana de la temporada 2020 de la NFL. Dicho esto, te contamos todo lo que necesitas saber sobre este encuentro, así como dónde verlo en vivo, horarios, pronósticos y más para Estados Unidos y México.

Luego de varios encuentros invictos, finalmente los Seahawks encajaron su primera caída en la temporada ante Arizona Cardinals. Ahora, los hombres de Kyle Shanahan no piensan en otra cosa que no sea volver a la senda de la victoria. No obstante, delante están los 49ers, que llegan a Seattle con una racha de dos victorias al hilo. ¿Llegará la tercera?

Con una marca de 4-3 hasta la fecha, el equipo de San Francisco está en alza y qué mejor manera de ratificar su gran momento que midiéndose al líder de la división. Sin duda, tanto los 49ers como los Seahawks prometen regalarnos un encuentro plagado de emociones y de muchos puntos.

¿A qué hora juegan los 49ers vs. Seahawks?

Día: Domingo 1 de noviembre

Hora: 17:25 hs (ET) / 14:25 hs (PT) / 17:25 hs (México)

Lugar: CenturyLink Field, Seattle

San Francisco 49ers vs. Seattle Seahawks: cara a cara

Primeros en el NFC Oeste de la Conferencia Nacional, los Seahawks confían en conseguir un triunfo como local este domingo ante unos 49ers que vienen de aplastar a los Patriots. El cuadro de Seattle, en cambio, llega a esta encuentro tras caer con Cardinals por 37-34, además de ostentar una racha de 5 triunfos y apenas una caída.

¿Dónde ver en vivo el 49ers vs. Seahawks en USA?

El partido por la temporada regular de la NFL 2020 entre los San Francisco 49ers y los Seattle Seahawks a disputarse este domingo será transmitido gracias a diferentes señales internacionales que aquí te compartimos. FOX Sports, en este caso, tendrá a cargo la emisión del encuentro en USA, mientras que Nu9ve y Sky Sports hará lo propio en México.

San Francisco 49ers vs. Seattle Seahawks: pronósticos

Como era de suponerse, los Seahawks son los favoritos a quedarse con el encuentro por la NFL este domingo. En las casas de apuestas prevén que los locales obtengan un triunfo, por lo que un handicap de -2.5 es una gran opción. Por otro lado, también, se espera que el duelo tengo un total de puntos de 53.5.

Resultado FanDuel Handicap Seahaws -2.5 Game total o/u 53.5

* Cuotas a través de FanDuel

