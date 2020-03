Se picó: Caruso Lombardi le marcó la cancha a Alberto Fernández

En pos de explicar cómo funciona su famoso 'Teorema de Gorosito', Alberto Fernández, en diálogo con Radio Con Vos, rememoró la forma en la que surgió el mismo en la época en la que él asistía a la cancha frecuentemente para ver a Argentinos Juniors, el club de sus amores.

Explicando que en aquel entonces el Bicho no pasaba por un buen momento, el Presidente de Argentina, recapitulando, explicó: "A mí no me gustaba como jugaba Argentinos cuando Caruso era técnico. Cuando lo nombran a Gorosito, el presidente de Argentinos Juniors me invita a comer con Gorosito. Le cuento que dejé de ir a la cancha porque el equipo especulaba mucho y le explico que el hincha de Argentinos no puede soportar ver jugar al fútbol con tanta especulación, que nos gusta el fútbol lindo, nos gusta arriesgar y atacar".

Culminada la anécdota, este lunes por la tarde Ricardo Caruso Lombardi utilizó su cuenta de Twitter para mostrar su disgusto por la forma en la que el político habló de su trabajo.

"Señor presidente, me encanta cómo va llevando este tema del coronavirus, lo aplaudo, pero le aclaro que se confunde con lo que declara. El equipo que usted dice lo arme yo y me fui en la sexta fecha. Las 2 veces anteriores me llamaron para salvar a su equipo del descenso", abrió el DT.

Continuando con su amplia respuesta a través de las redes sociales, Caruso Lombardi le marcó al abogado que se confundió con otro ciclo en el cual él era director técnico del equipo de La Paternal.

"Logré salvarlo y ahí no lo escuché decir que jugaba mal. El equipo que a usted le gustaba fue otro campeonato y con jugadores que la rompieron y los lleve yo, así que me gustaría que valore mi trabajo como yo lo hago con el suyo. Un abrazo", cerró Ricardo mencionando a Fernández en las publicaciones.

