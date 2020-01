Desde hace algunas semanas se ha rumorado que los Lakers podrían considerar mover a Kyle Kuzma, el único sobreviviente de su núcleo joven, para conseguir a otra estrella para sus aspiraciones de campeonato.

Kuzma no ha tenido la temporada que se esperaba y la falta de ritmo viniendo desde el banquillo podría continuar afectando su juego, por lo que quizás lo mejor para él sería un cambio de ambiente.

Sin embargo, Brian Windhorst de ESPN reveló que de momento, no existe una postura clara en la liga en torno a la disponibilidad del alero de 24 años, pues los Lakers han enviado mensajes contradictorios al respecto:

NBA Rumors: Lakers Sending Mixed Signals On Availability Of Kyle Kuzmahttps://t.co/bx072byNQo pic.twitter.com/uyW18OfCmD — Fadeaway World (@FadeawayWorld) January 17, 2020

"Kuzma es su mejor activo de cambio y puedo asegurar que hay información contradictoria sobre él. He hablado con tres o cuatro equipos diferentes y me han dicho 'Kyle Kuzma está disponible para un traspaso, podemos obtenerlo', pero ha habido reportes de otros equipos que indican que los Lakres no quieren cambiarlo", comentó Windhorst.

Kuzma apenas está promediando 12 puntos por partido pero sigue siendo un prospecto prometedor que podría aportar a la causa de los Lakers. Sin embargo, de momento necesitarían otro base o tirador estrella para poder volver a las Finales.

Es por eso que no se espera que los angelinos dejen ir al ex de la Universidad de Utah con facilidad, a no ser que el paquete incluya un talento que sea imposible rechazar.

