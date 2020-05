¿Quién es el G.O.A.T de la NBA?: Shaquille O’Neal lo responde

Otra opinión más que se suma al debate de quién es el G.O.A.T (mejor de todos los tiempos) de la NBA, pero esta es de peso, no solo por su portento físico, sino por el legado que dejó en la liga. Shaquille O’Neal, fiel a su estilo, no tuvo problemas en reconocer al mejor jugador en la historia.

En entrevistas anteriores, la leyenda de Los Angeles Lakers manifestó que se considera a él mismo como el jugador más dominante de su época y lo ha dicho en una, dos, tres y muchas más ocasiones, pero en esta ocasión fue claro en su opinión sobre el eterno debate de la NBA.

Jordan y O’Neal. Foto: Getty.

“Michael Jordan es definitivamente el mejor jugador. ... No puedes decir ‘Soy el mejor jugador’, tienes que dejar que tus compañeros y todos los demás digan quién es el mejor jugador”, declaró O’Neal en una entrevista telefónica que le hicieron en ESPN’s Get Up.

La leyenda de los Chicago Bulls no es el más ganador de la NBA, Bill Russell tiene once campeonatos de la NBA, pero lo que es innegable es que la historia de la liga tuvo un antes y un después con la llegada, el éxito y la despedida de Jordan.

Muchos llegaron a dudar que ‘The Diesel’ eligiera a Michael Jordan como el G.O.A.T de la NBA, pero conocedor de sus habilidades al enfrentarlo con Orlando Magic y con los Lakers, fue testigo directo de la poesía pura que desplegaba Su Majestad en las canchas.

