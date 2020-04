"Simplonería e irrespeto": Martha Chávez criticó el jean de Martín Vizcarra

Quien está liderando al Perú en su lucha contra el coronavirus es Martín Vizcarra. Guste o no, es el principal funcionario que tiene el país en este momento de crisis.

Obviamente, ha recibido muchas críticas por algunas de sus acciones y medidas. La llamada pico y placa de genero es un ejemplo esto. Rápidamente, el gobierno reconoció si falla y corrigió.

Este viernes, el Primer Mandatario presentó a su nuevo ministro del Interior y como siempre pasa, la oposición se manifestó. Lo particular fue que lo señalado por estos fue su vestimenta.

Martha Chávez, por ejemplo, twitteó: "Algunos ayayeros le alabaron usar jeans en conferencias de prensa. Vaya y pase, pero ponerse la banda presidencial sobre esa vestimenta y para un acto protocolar formal como la juramentación de un ministro, demuestra simplonería e irrespeto".

"Se pone sobre jeans la banda presidencial, una prenda costosa pues es bordada a mano por expertos artesanos en hilos de oro y plata y es pagada con dinero público", señaló en otro comentario. "Desentona con el ministro enternado y también con banda ministerial", concluyó.

Así, la congresista fujimorista se enfocó en la imagen del presidente. No le gustó su look para el viernes, pues según ella, no estaba a la altura ¡Muy polémico!

