Stephen Jones opinó sobre Dak Prescott omitiendo los programas de temporada baja

La NFL emitió un programa virtual de temporada baja voluntario para que los jugadores lo utilicen durante el aislamiento. Sin embargo, se informó que Dak Prescott no formará parte de este.

Ante esta posibilidad, el vicepresidente ejecutivo de los Dallas Cowboys, Stephen Jones, dio su opinión en una charla con 105.3 The Fan.

"No necesariamente soy consciente de eso. Ciertamente le enviaron un iPad, y sé que ciertamente puede participar. Para cada jugador, es voluntario en términos de su participación en las reuniones virtuales. No estoy al tanto y no he tenido conocimiento de hasta qué punto sería el nivel de participación de Dak", dijo Jones.

A principios de esta temporada baja, los Cowboys intentaron llegar a un acuerdo a largo plazo con Prescott, pero luego de múltiples conversaciones sobre su contrato, Dallas se vio obligado a usar su etiqueta de franquicia en el mariscal de campo.

Hasta que Prescott firme su etiqueta de franquicia, no está oficialmente bajo contrato para la temporada 2020.

De todas formas, es importante tener en cuenta que el programa virtual de temporada baja será voluntario para los jugadores. Por lo tanto, Prescott podría elegir no participar en él sin que su ausencia afecte su contrato o relación con el equipo.

