Sub descendió de la FMS Argentina y los de Boca estallaron por un detalle

Los amantes del freestyle ayer vivieron una jornada apasionante en lo que fue la definición de una nueva temporada de la FMS Argentina.

La primera liga profesional del país en dicha materia logró llevar adelante sus fechas sin público en las gradas, algo que se notó y mucho a lo largo de la competencia.

Pero finalmente se pudo llegar a realizar, y Sub gritó campeón de manera muy merecida tras vencer a Dtoke con una réplica y quedar solo ¡11 puntos! de batalla por encima de Papo.

De igual manera, no todos fueron festejos: tanto Cacha como Sub descendieron directo y el año que viene no estarán entre los 10 mejores competidores.

Fue la mala noticia para el segundo lo que generó risas entre los hinchas de Boca: una de las páginas más conocidas que da información sobre el free anunció esto con una foto de él usando la camiseta de River.

Al instante se hizo viral, ya que muchos recordaron lo que sucedió en 2011 cuando el Millonario bajó a la segunda categoría.

