Tato Aguilera se tomó a chiste las burlas por el "Supón": "Perdón, John Lennon"

La pandemia generada por el coronavirus provocó un enorme movimiento en la farándula argentina, donde una serie de "famosos" protagonistas de la misma grabaron ayer un video parodiando lo hecho por la actriz estadounidense Gal Gadot, reconocida por películas como La Mujer Maravilla. En este contexto, ayer salió a la luz el ya mítico Supón, traducción algo literal del tema del excantante de Los Beatles, John Lennon.

Viendo el efecto generado por Argentina Canta, donde 30 artistas unieron sus voces para entonar La Cigarra, la influencer Tamara Bello reunió a varias personalidades para juntos interpretar una versión traducida del tema del mítico artista inglés, fallecido a manos de un fanático en diciembre de 1980 a metros del Edificio Dakota de Manhattan.

"SUPON QUE NO HAY FRONTERAS":

Por las críticas hacia la traducción de Imaginepic.twitter.com/NuMomfQqZW — ¿Por qué es tendencia? (@porquetendencia) March 31, 2020

La participación del periodista de TyC Sports Leandro Aguilera provocó una oleada de memes en las redes sociales, lugar donde el clip de casi 3 minutos fue retweeteado y citado por miles de usuarios que disfrutaron de su aparición y, entre otras cosas, lo convirtieron en Tendencia número 1 en Twitter Argentina,

El joven Quimey Herrera (@quimeyherrera01) se hizo eco de los memes generados por el verso cantado por el cronista de Boca y realizó un video en el que reemplaza la cara de Yoko Ono, pareja del ex-Beatle, por la del nacido en Mendoza.

No sé quién lo hizo pero es buenísimo, Jajajaja ��.

Gracias por los memes y perdón #JohnLennon! pic.twitter.com/qAc404VeBn — Leandro Aguilera (@Tato_Aguilera) April 1, 2020

¿Tomárselo mal? Nada de eso. El siempre alegre Tato no dudó y valoró el trabajo del tuitero en su cuenta personal, donde se atrevió a subir otra vez las imágenes y hasta se permitió reírse de si mismo no sin antes pedirle disculpas al integrante de los Fantastic Four.

"No sé quién lo hizo pero es buenísimo, Jajajaja . Gracias por los memes y perdón John Lennon", escribió quien hoy se encuentra esperando el regreso a la actividad luego de la suspensión del fútbol generada a causa del CoVid-19, la pandemia que viene afectando la vida del planeta entero y que tiene a la gran mayor parte del mundo en una cuarentena obligatoria, al menos, hasta mediados de abril.

