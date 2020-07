"Tengo el corazón roto": Lorena Álvarez perdió a su abuelo y le dejó un emotivo mensaje

Las noticias tristes no faltan en estos tiempos. El coronavirus ha sido protagonista de miles de pérdidas a nivel mundial y nacional y además, ha hecho que muchas pesonas no se puedan despedir de sus seres queridos tengan o no la enfermedad.

En las redes sociales, uno no deja de encontrarse testimonios de fallecimientos. Muchas veces estas son causadas por el COVID-19 y otras tantas veces no. El dolor igual es evidente.

Esto último reflejó la publicación de Lorena Ávarez, reconocida periodista del canal 2. Ella, que es hincha acérrima de Alianza Lima, se manifestó en twitter sobre la muerte de un ser querido: su abuelo.

"Tengo el corazón roto por no poder abrazarte. Dios lo quiso así. Una vida extraordinaria solo podía llevársela un evento extraordinario como una pandemia", escribió la también presentadora dando a entender que la causa fue el coronavirus.

Se fue un grande, un peruano ejemplar, el Gral. FAP Luis Arias Graziani, más de seis décadas al servicio de la patria. Vencedor de la Guerra del Cóndor y protagonista de pedazos imborrables de la historia del Perú, nunca se le podrá agradecer por tanto. Sus amigos lo lloramos. — Juan De la Puente (@DelaPuenteJuan) July 13, 2020

"Este país pierde un peruano ilustre y nuestra familia, nuestro faro guía. Luis Arias Graziani, papapa, descansa en paz", continuó sobre quien supo ser también ministro de aeronáutica hace algunas décadas.

Así, Álvarez se despidió al menos por las redes sociales con un sentido mensaje. Le rindió un pequeño homenaje y expresó su dolor ¡Fuerza Lorena!

