The Last Dance: El enemigo que se inventó Michael Jordan en la NBA

Fue una de las pequeñas historias que se contaron en la pasada entrega doble de capítulos de The Last Dance, la serie documental que muestra el camino de los Chicago Bulls a su sexto título de la NBA en 1998, y que exhibe en todo su esplendor el carácter competitivo compulsivo de Michael Jordan.

En ese sentido, algunos de los entrevistados, principalmente periodistas, recuerdan la historia que vinculó a MJ con un novato en la temporada 1992-93, llamado LaBradford Smith, que jugaba en Washington Bullets y que cuando se enfrentó a los Bulls se lució anotando 37 puntos, con un alto porcentaje de efectividad, y fue nombrado el Jugador del Partido.

LaBradford Smith, el mito creado por Michael Jordan (Foto: Getty)

La historia cuenta que tras ese partido, el joven le dijo a Jordan "buen partido, Mike" de manera despectiva, lo que encendió al astro quien la noche siguiente anotó 36 puntos en el primer tiempo, llegando a un total de 47, para el triunfo por 126-121 en casa de los Bullets, donde Smith apenas convirtió 15 unidades.

�� Jordan era tan competitivo que hasta se inventaba afrentas que no había sufrido

��‍♂️ Que se lo digan a LaBradford Smith y a los Bullets de 1993#NBA #TheLastDance https://t.co/2r9EYjbWdU — AS NBA (@AS_NBA) May 14, 2020

Pues bien, el propio Air reconoció en el documental que esa frase hacia él jamás existió, explicando que "yo creaba cosas así como motivación todo el tiempo. Estoy seguro de que LaBradford probablemente no me dijo nada. Pero después del partido, un periodista de Washington me preguntó qué iba a hacer en el partido de la noche siguiente y me inventé eso. Le pregunté cuántos puntos había metido él y le respondí que yo los iba a meter al descanso".

A raíz de esta historia, el propio LaBradford Smith se refirió a su aparición en el documental y explicó que "estaba tratando de hacerme un nombre en la NBA, así que no iba a provocar un pique con él", lo que ratifica la mentira piadosa que se creo Jordan para mostrar su hambre competitiva.

Lee También