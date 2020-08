The Last Dance, la exitosa serie de Jordan, continúa en un nuevo formato

Todos los fanáticos del deporte quedaron con ganas de más. Los diez capítulos de la serie de Michael Jordan, The Last Dance, asombraron, generaron un gran impacto y revivieron el eterno de legado de ‘Air’ en la NBA. ¿Habrá una segunda parte?

Según Marc Stein, de The New York Times, la NBA esta próxima anunciar que The Last Dance continuará con una serie de diez podcasts que seguirán contando la historia de Jordan con los Chicago Bulls. Bajo el nombre de ‘Beyond the Last Dance’ llegaría esta nueva entrega.

Beyond the Last Dance será presentada por J.A. Adande, director de periodismo deportivo en Northwestern y B.J. Armstrong, exbase de los Bulls que apareció en varias escenas de The Last Dance. Serán diez podcasts imperdibles para todos los fanáticos de la NBA.

No se descarta que aparte de Beyond the Last Dance se siga creando contenido acerca del paso de Jordan por los Bullls debido al gran éxito que se tuvo con The Last Dance. La serie tuvo números impensados que superaron cualquier precedente.

Según ESPN, The Last Dance tuvo un promedio de más de 5.6 millones de espectadores por episodio durante cinco semanas y llegó a tener 13 millones de espectadores en un solo capítulo. La serie de Jordan es hasta el momento el documental más visto de ESPN.

