Solo lo compartió con Kobe Bryant: el entrenador detrás del éxito de Michael Jordan

La consagración de Michael Jordan en la NBA no fue de un día para otro y en el camino a la gloria hubo un momento de inflexión que le marcó la ruta del éxito. ‘Air’ llegó a la liga en 1984, pero fue hasta 1991 que alcanzó las Finales y un entrenador fue clave para empezar a construir el legado de la leyenda viviente.

Uno de los rivales que más le costó a Jordan fueron los famosos ‘Bad Boys’ (Detroit Pistons), quienes impusieron la rudeza y contacto físico para desestabilizar a Michael de todos las formas. Después de las palizas que le dieron a ‘Air’ apareció Tim Grover, el entrenador detrás de gran parte del exíto de la leyenda viviente.

Grover ofreció sus servicios a los Chicago Bulls y con un periodo de prueba de 30 días diseñó un plan personalizado para que Jordan se enfocará en aumentar masa muscular y, sobre todo, fortalecer el tronco para lograr un cuerpo con respuestas más estables cuando iba al choque en la NBA.

Con pesas, balones medicinales y sesiones en el gimnasio, Michael Jordan empezó a trabajar cosas que antes para él eran desconocidas. Tim Grover bautizó el plan de entrenamiento para ‘Air’ como ‘Jump Attack’ y los resultados sobre la mejora en el salto vertical de la leyenda y la envergadura fisica no tardaron en llegar: en 1991 los Bulls barrieron 4-0 a Detroit Pistons.

El éxito que tuvo Michael Jordan con Tim Grover en la NBA

Los cambios que tuvo Michael Jordan en su juego bajo el entrenamiento de Tim Grover impactaron de tal conforma que el mismo entrenador confesó que el jugador le decía que no le pagaba para que lo entrenara. Le pagó para que no entrene a nadie más, pero…

Jordan compartió uno de sus mejores entrenadores en la NBA con Kobe Bryant

Una vez Michael Jordan se retiró, el entrenamiento de Tom Grover tuvo una segunda leyenda como protagonista por recomendación directa del mismo ‘Air’. Claro, ya no había problema porque el exBulls estaba fuera de las duelas, por lo que no dudó en recomendarle una de las claves de su éxito a Kobe Bryant.

“En 2007, Kobe se acercó a Michael y le dijo: 'Escucha, tengo muchos problemas con las rodillas y él dice, ¿tienes alguna recomendación?' Y Michael dijo: 'Escucha, esto no es lo que hago, pero ‘Ya no uso Grover’. Él dijo: ‘¿Por qué no le llamas?’”, le confesó el mismo Tom Grover a Undisputed, de Fox Sports.

