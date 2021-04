Nike no quiso darle a Kobe Bryant un contrato como el de LeBron James y Michael Jordan

El tiempo va a toda máquina y los aficionados de la NBA quisieran creer que el fallecimiento de Kobe Bryant no fuera cierto, pero la vida continúa y los contratos terminan por cumplirse. Nike y la leyenda de Los Angeles Lakers llegaron al final de su relación con una polémica de por medio que tuvo como involucrados a Michael Jordan y LeBron James.

Una vez que Kobe se retiró de la NBA el 13 de abril de 2016, Nike renovó por cinco años con la estrella de los Lakers y la fecha para intentar seguir con el vínculo llegó con una decisión inesperada. Vanessa Bryant y los herederos del exjugador optaron por no renovar con la marca de Estados Unidos.

¿Las razones?: “Kobe y Nike han fabricado algunas de las zapatillas de baloncesto más hermosas de todos los tiempos, usadas y adoradas por fanáticos y atletas de todos los deportes en todo el mundo. Parece apropiado que más jugadores de la NBA usen el producto de mi esposo que cualquier otro calzado exclusivo”, le contó Vanessa a ESPN.

Hasta ahí todo normal, pero… Según informó Nick DePaula, de ESPN, la relación entre Kobe y Nike no venía en los mejores términos porque a partir de la jubilación de Bryant limitaban la cantidad de zapatillas del exLakers, no había tallas para niños y la oferta de extender el vínculo no incluía una condición como la que tienen los contratos de LeBron James y Michael Jordan.

Nike y las diferencias con Kobe por LeBron y Jordan

“Nike, dijeron las fuentes, había presentado una oferta de extensión que no estaba en línea con las expectativas de una estructura ‘de por vida’ en curso similar a los contratos de Nike Inc. mantenidos por Michael Jordan y LeBron James”, afirmó Nick DePaula.

