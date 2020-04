Todos somos Pagani: Horacio contó qué va a ser lo primero que hará cuando termine la cuarentena

Ante la expansión del coronavirus a lo largo y ancho del planeta, los gobiernos de distintos países del mundo optaron por instalar la cuarentena obligatoria en sus correspondientes territorios.

Lógicamente, al tratarse de una pandemia, las personas que integraban los famosos grupos de riesgo recibieron la clara consigna de no moverse de sus hogares bajo ningún concepto posible.

Cómo la está pasando Coco Basile en esta cuarentena y qué será lo primero que hará @HoracioPagani cuando termine el confinamiento. pic.twitter.com/6lpKT2fNbA — TyC Sports (@TyCSports) April 15, 2020

Horacio Pagani, de 76 años, no quedó exento de la situación. El periodista argentino, sin embargo, continúa trabajando desde su casa y a la par de sus colegas de Superfútbol.

Adaptándose a la adversidad de tener que interactuar con sus compañeros a través de la pantalla de su dispositivo electrónico, Pucho aporta su granito de arena día a día sin perder el amor por el fútbol que tanto lo caracteriza.

"Hablamos por teléfono con Coco (Basile) y me dice: 'Ya no puedo más. Quisiera salir a la calle. No se de qué prefiero morir'. ¿Te imaginás a Coco encerrado un mes?", exteriorizó Pagani este miércoles, haciendo referencia a una breve charla que mantuvo con Coco Basile, uno de los tantos amigos que la vida le posicionó en su camino.

Horacio, por otra parte, contestando una pregunta lanzada por Martín Souto vinculada a la que será su primera actividad una vez que culmine la cuarentena obligatoria, desató una auténtica lluvia de risas en el estudio de TyC Sports. "Cuando salga me voy a poner un barbijo para siempre y voy a ir a comer por abajo del barbijo con los muchachos", confesó.

