Castigan una trampa de Brady y el QB califica de “tonto” un cambio en la NFL

En el mundo de la NFL no hay tiempo para descansar y la liga ya empezó a palpitar lo que será la temporada 2021 con la implementación de seis nuevas reglas. Uno de los protagonistas implicados fue el mismísimo Tom Brady, a quien no le gustó una de las modificaciones.

Los Tampa Bay Buccaneers enfrentaron a Los Angeles Rams en la Semana 11 y Brady intentó un doble pase frontal luego que le cayera el ovoide en las manos tras rebotar en un compañero. Hasta la temporada 2020 esta jugada no se castigaba, pero en el 2021 al equipo que haga esta acción se le quitará un down.

Otra de las modificaciones que se aprobaron para la temporada 2021 de la NFL fue la numeración que tendrán los jugadores de acuerdo a sus posiciones. Es decir, los quarterbacks podrán escoger del 1 al 19 para su jersey. ¡Boom! En ese momento explotó Tom Brady.

“¡Buena suerte intentando bloquear a las personas adecuadas ahora! Va a hacer mucho mal fútbol”, escribió Brady en Instagram con alta dosis de ironía. Y lo peor estaba por venir… Tom calificó de “tonto” este cambió en la NFL.

La crítica de Tom Brady a la NFL por numeración de los jugadores

“Tonto. ¿Por qué no dejar que el liniero use lo que quiera también? ¿Por qué tener número? Solo tener camisetas de colores ... ¿por qué no usar el mismo número? ... tonto”, fue la picante historia de Tom Brady en Instagram contra la modificación de la NFL a la numeración de los jugadores.

Tom Brady critica a la NFL por cambió de regla (Foto: @tombrady)

