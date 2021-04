El único equipo al que Tom Brady no le ha ganado en la historia de la NFL

Hablar de Tom Brady es describir una gran parte de la historia de la NFL. El quarterback más ganador de todos los tiempos se cansa de acumular victorias contra todos los equipos de la liga menos uno solo que hace parte de las cuatro organizaciones con marca no perdedora frente al QB.

Con 21 temporadas de la NFL abordo, Brady puede decir que tan solo cuatro equipos tienen el mismo número de victorias y derrotas frente a él, al resto de los 28 equipos los tiene dominados, sino que lo digan los Buffalo Bills, quienes acumulan 32 caídas con Tom.

Arizona Cardinals con marca de 1-1, Denver Broncos 9-9 y Seattle Seahawks 2-2 son tres de los cuatro equipos que no tienen marca perdedora con Tom Brady hasta la temporada 2021, pero un momento… ¿Falta una organización? Sí, justo a la que nunca le ha ganado Tom en la NFL.

Al permanecer 20 temporadas como quarterback de los New England Patriots era más que lógico que Brady no les podría ganar y como Tom no los enfrentó en la campaña 2020 con Tampa Bay Buccaneers mantienen el enorme privilegio de ser el único equipo al que no le ha ganado el QB.

El primer juego de Tom Brady contra New England Patriots será en el 2021

La temporada 2021 de la NFL tendrá la novedad que los equipos disputarán 17 juegos de fase regular y tras conocerse los rivales de cada organización, uno de los duelos más esperados será el de Tom Brady contra los New England Patrios cuando Tampa Bay Buccaneers visite el Gillete Stadium. El día y la hora de este encuentro aún no se confirma.

