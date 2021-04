El video que demuestra lo malo que era Tom Brady cuando llegó a la NFL

“De pobre complexión atlética, carece de gran presencia física y fuerza. No tiene movilidad para quitarse la presión, no tiene brazo fuerte y no es capaz de lanzar grandes distancias”, fue el reporte del Draft que le hicieron a Tom Brady antes de ingresar a la NFL.

A Brady no le veían talante de quarterback estelar para la NFL, pero Bill Belichick y New England Patriots confiaron en él al seleccionarlo en el puesto 199 durante el Draft del año 2000. Desde ese momento, Tom no dejó de trabajar y la disciplina más el trabajo fuerte lo llevó a ser el QB más ganador de la historia.

Todo no empezó como cuento de hadas para Brady y tras quitarle un poco de polvo al archivo de la NFL apareció un video de un concurso de habilidades del Pro Bowl 2002 que demuestra lo malo que era Tom cuando lanzaba los primeros pases en la NFL.

Con un anillo de Super Bowl a bordo tras la victoria en la edición XXXVI, lanzó 145 yardas y un touchdown, llegaba el momento para que Brady se midiera a quarterbacks como Peyton Manning en el concurso de habilidades del Pro Bowl NFL 2002. La prueba más dura, lectura y reconocimiento.

Tom Brady lanzaba muy mal cuando inicio en la NFL

En el primer lanzamiento, Tom Brady no alcanzó ni el objetivo. La mirada era de desconcierto. Segundo intento y ni cerca estuvo: “Es terrible”, dijo el mismo quarterback. La tercera es la vencida: “Maldición”, sostuvo el QB porque el balón apenas si tocó el blanco, pero no sumó ningún punto. ¡Lo que mejoró el mariscal de campo más ganador de la historia es descomunal!

