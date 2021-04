Trevor Lawrence aclaró su filosofía de no querer ganar un Super Bowl a toda costa

Algún defecto tenían que encontrarle… Desde hace un buen tiempo en el mundo de la NFL se da por sentado que la primera selección del Draft 2021 será Trevor Lawrence y a pesar que el quarterback parecía ser la promesa perfecta, la competitividad del QB se puso en tela de juicio.

La revista Sports Illustrated publicó un reportaje sobre Lawrence en el que lo mostraron como nadie lo había visto y los aficionados de los Jacksonville Jaguars, tiene el primer pick del Draft 2021, se preocuparon porque el deseo que tiene Trevor de ganar un Super Bowl no fue el esperado.

El exquarterback de Clemson le salió al paso a quienes dudan de la competitividad que puede tener en la NFL y por medio de una serie de tuits aclaró que sus declaraciones fueron malentendidas. Sin embargo, Lawrence insistió que el fútbol americano no lo es todo para su vida.

“Estoy motivado internamente. Amo al fútbol americano tanto o más que cualquiera. Es una prioridad enorme en mi vida, obviamente. Soy impulsado a ser el mejor que pueda ser y maximizar mi potencial”, fue el primero tuit de Lawrence.

Trevor Lawrence y la competitividad que tendrá en la NFL

“Tengo mucha confianza en mi ética de trabajo, me encanta trabajar y perseguir mis metas. Puedes preguntarle a cualquiera que haya estado en mi vida. Dicho esto, estoy seguro de quién soy y de lo que creo. No necesito el fútbol para sentirme digno como persona. Me encanta el juego”, concluyó Trevor Lawrence.

Trevor Lawrence aclaró comentarios sobre su competitividad ( Foto: @Trevorlawrencee)

Lee También