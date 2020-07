Tuitazo de MKS después de quedar entre los 16 de la Red Bull: "No me feliciten, se los ruego"

Ayer se dieron a conocer los 16 clasificados a la final nacional de la Red Bull Batalla de los Gallos Argentina.

El evento, que se llevará a cabo el 21 de noviembre, contará con 9 de los 10 raperos de la Freestyle Master Series y también con la presencia de leyendas como Tata, Dani o Acru.

Uno de los que no podía faltar era MKS, quien obtuvo el tercer puesto en la Nacional del año pasado.

Tanto el como su hermano Wolf estaban ya confirmados debido a las posiciones que ocuparon en la Red Bull 2019, por lo que el menor de los Mansilla hizo su descargo en Twitter.

"Gente, dejen de felicitarme. Hace como un año sabemos todos que quede en la Red Bull por él tercer puesto. Los quiero pero no me feliciten porque literal que no hice un huevo, no se enojen, pero no me feliciten por favor se los ruego", escribió para sacarle una risa a sus seguidores.

El de La Paternal buscará dejar otra vez bien alto a la CMK en un año donde además competirá junto al actual subcampeón en la FMS, lugar en el que terminó en el segundo puesto detrás de Trueno. ¡Los amamos!

Gente dejen de felicitarme hace como un año sabemos todos que quede en la red bull por él tercer puesto, los quiero pero no me feliciten por que literal que no hice un huevo, no se enojen, pero no me feliciten por favor se los ruego — Marquitos (@mkscmkssj) July 12, 2020

