Sitio web para adultos ofrece contenido gratuito para la ‘burbuja’ de la NBA

Los jugadores de los 22 equipos que decidan hacer parte del reinicio de la temporada de la NBA en el complejo de Disney, en Orlando, ingresarán literalmente a una ‘burbuja’ en la que deberán cumplir estrictos protocolos de bioseguridad para evitar contagiarse de coronavirus.

Para que los basquetbolistas no sufran de aburrimiento, una página web de contenido para adultos realizó un llamativo ofrecimiento. No será mucho el tiempo de ocio, pero este portal no descarta que lo jugadores quieren un poco de entretenimiento subido de tono.

Las canchas de la 'burbuja' de la NBA (Getty Images)

“Cams.com, una compañía líder de cámaras web de entretenimiento para adultos, quisiera extender formalmente una oferta a todos los participantes en la NBA en Orlando de una membresía VIP completa en su sitio”, fue el ofrecimiento de esta página web.

¿Tendrá algún costo? ¡Por supuesto que no! “Los jugadores (y entrenadores) que se registren a través de [email protected] y verifiquen su identidad recibirán una membresía VIP y tokens gratuitos en el sitio que les permitirán acceder a la lista de hermosas modelos de Cams.com 24/7”.

Y como si fuera poco, Cams.com quiso llegarle al corazón a los jugadores de la NBA: “Si alguna vez se sienten solos o necesitan alguna motivación adicional antes de un gran juego, todo lo que tienen que hacer es usar su credencial de membresía VIP para iniciar sesión en el sitio y tendrán a su disposición una serie de hermosas modelos”.

