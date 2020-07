Gobert respondió a los críticos: "No puedo controlar la percepción que tienen de mí"

Cuando la NBA fue suspendida, el mundo entero se juntó y apuntó con sus dedos Rudy Gobert. El pívot tocó los micrófonos con sus manos en una conferencia de prensa, en un gesto de burla por el coronavoris. De hecho, el video se viralizó hasta en sitios que usualmente no les interesa lo deportivo, pero sí aquella situación que, fuera de discusión, estuvo fuera de sitio.

Más aún, cuando Gobert fue uno de los primeros jugadores de toda la liga en dar positivo del virus, además de su compañero de equipo Donovan Mitchell. Finalmente, luego de todo aquello que se dijo y se le recriminó al interno, dialogó en una entrevista donde dio su propia versión de los hechos y cómo sobrellevó la situación.

"Obviamente, cuando tienes al mundo entero juzgándote o amenazándote o enviándote mucha energía negativa y cosas así, es algo que diría que no es fácil como ser humano", confesó Rudy en una conferencia ante los periodistas de Utah Jazz. Luego, continuó: “Pero, al mismo tiempo, las personas solo te juzgan por la percepción que tienen y la percepción que obtienes a veces puede ser una foto, un video o una entrevista, una acción. Entonces, la gente realmente no te conoce”.

El lunes por la noche Rudy Gobert del Jazz de UTAH terminó su rueda de prensa tocando TODOS los microfonos y grabadoras de los reporteros presentes; hoy se confirma que tiene Coronavirus pic.twitter.com/Xd0tOZy7JI — Sopitas (@sopitas) March 12, 2020

Gobert finalizó siguiendo con la línea de aquellas personas que no lo conocen realmente: “Las personas a mi alrededor, realmente me conocen, saben quién soy y eso es lo que me importa. Al final del día, no podré controlar la percepción que todos tienen de mí, pero puedo controlar mis acciones, puedo controlar las cosas que hago por las personas que me rodean, la comunidad. Las cosas que hago por mis compañeros de equipo en la cancha, fuera de la cancha, todo lo que puedo controlar y eso es lo que realmente me importa".

El jueves, Donovan Mitchell despejó las dudas sobre una posible mala relación, dándole tranquilidad a los aficionados de los Jazz, quienes querrán asegurar el boleto a los Playoffs en Orlando.

Lee También