Urresti a Rosa María Palacios: "No quiere que exista contrato para las empleadas del hogar"

El coronavirus pude generar cambios en la sociedad. No se sabe que va a pasar en el mundo, pero muchas discusiones se han comenzado a gestar. En Perú, se han abierto muchos debates antes ignorados por las esferas del poder. El sistema de pensiones, el carcelario y los derechos para algunos trabajadores son algunos ejemplos.

En estas discusiones, como siempre, han surgido todo tipo de voces. Desde los medios de comunicación con periodistas como Sol Carreño o Rosa María Palacios se mostraron en contra de preocuparse por los derechos de algunos trabajadores en estos momentos. La primera fue contra los deliberys y la segunda contra las empleadas del hogar.

La también abogada Rosa María Palacios, con respecto al sistema carcelario, sí tuvo una visión más humanitaria. "Son seres humanos y el Estado Peruano será juzgado en un tribunal internacional por esta desidia. Se dijo, se advirtió cien veces, pero convirtieron la cárcel en un matadero. La mayor responsabilidad está hoy en el Congreso, que ha despreciado la vida con sus crueles votos", escribió en Twitter.

Son seres humanos y el Estado Peruano será juzgado en un tribunal internacional por esta desidia.

Se dijo, se advirtió cien veces, pero convirtieron la cárcel en un matadero. La mayor responsabilidad está hoy en el Congreso, que ha despreciado la vida con sus crueles votos. https://t.co/5QShTepks8 — Rosa María Palacios (@rmapalacios) May 18, 2020

El mensaje de la periodista fue directo para los parlamentarios y uno de ellos le respondió. Daniel Urresti, el más votado, fue quien se manifestó. Hay que decir, antes que nada, que entre este político y esta periodista han habido otros intercambios picantes y cada tanto las disputas se recrudecen.

"La Sra. que no quiere que exista contrato para las empleadas del hogar, se preocupa por los DDHH de los delincuentes. La responsabilidad de la salud de los reos es del ministerio de justicia e INPE, no del Congreso! Le decimos NO a leyes que permitan liberación de delincuentes", tiró generando una nueva polémica ¡No calla Urresti!

La Sra q no quiere que exista contrato para las empleadas del hogar, se preocupa por los DDHH de los delincuentes.

La responsabilidad de la salud de los reos es del ministerio de justicia e INPE, no del Congreso!

Le decimos NO a leyes que permitan liberación de delincuentes. pic.twitter.com/2ng3JKGc8z — Daniel Urresti (@DanielUrresti1) May 18, 2020

Lee También